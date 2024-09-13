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В ЕС отреагировали на слова Путина о разрешении Украине бить вглубь России

Стано заявил, что слова Путина не изменят позицию ЕС по поставкам помощи Киеву

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Слова президента России Владимира Путина об ударах западным оружием вглубь РФ не изменят позицию ЕС, помощь Киеву продолжится. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает РИА Новости.

«Ничто из того, что он сказал, не приведет к изменению нашей позиции... Мы продолжим поддержку Киеву, в том числе военную. Разговоры о снятии ограничений по использованию поставляемого странами ЕС оружия продолжаются», — заявил Стано.

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление российского лидера очень важным. По его мнению, оно предельно четкое и однозначное — в нем нельзя допустить двойных прочтений.

Ранее сообщалось, что США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Киеву.

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