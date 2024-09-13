США убеждают Киев «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по РФ

США убеждают Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по территории РФ «с максимальной эффективностью» и не тратить переданное вооружение на цели, которые не имеют «большой стратегической ценности» для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«У министерства обороны имеется ограниченный запас систем большой дальности, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимальной эффективностью», — говорится в сообщении телеканала.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что Вашингтон также стремится донести до Киева, чтобы ВСУ «не направляли (ракеты. – прим. ред.) на разрозненные цели в России, которые, по мнению США, не имеют большой стратегической ценности».

Как сообщил неназванный чиновник США, администрация президента Джо Байдена рассматривает дальние атаки Украины на Крым и находящийся там российский военно-морской флот «как гораздо более эффективное использование ATACMS».

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Путина по возможным ударам вглубь России.