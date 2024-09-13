В Кремле прокомментировали заявления Путина по возможным ударам вглубь России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных стран на слова Владимира Путина о возможном предоставлении Украине права использовать западную технику для ударов вглубь РФ.

Представитель Кремля назвал заявление российского лидера очень важным. По его мнению, оно предельно четкое и однозначное — в нем нельзя допустить двойных прочтений.

«У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — сказал Песков.

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

13 сентября газета британская газета The Guardian выпускала материал, в котором говорилось, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Ранее американский офицер призвал НАТО не играть с огнем после одного заявления Путина.