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Стала известна неожиданная причина увольнения Кулебы

Politico: Кулебу уволили с поста главы МИД Украины, так как он раздражал Ермака

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Global Look Press

Дмитрия Кулебу уволили с должности министра иностранных дел Украины, поскольку он раздражал главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По мнению собеседников издания, перестановки в правительстве Украины не принесут существенных изменений и являются «перестановкой кресел». В то же время потребность в новых лицах на высших должностях нарастает, сообщили источники Politico.

Однако исключением из ситуации стало увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы, «раздражавшего влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]», пишет издание со ссылкой на собеседников.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, заявление об увольнении написал и Кулеба.

Как писало «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, на самом деле покидать свой пост Кулеба не хотел. По мнению некоторых депутатов Верховной рады, экс-главу МИД Украины могли заставить написать заявление об уходе.

Ранее экс-главу украинского МИД Кулебу обнаружили на вокзале с беляшом.

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