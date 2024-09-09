Экс-главу украинского МИД Кулебу обнаружили на вокзале с беляшом

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после недавней отставки заметили на вокзале в городе Пирятине Полтавской области. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

Экс-главу МИД запечатлела его девушка, бизнесвумен Светлана Павелецкая. На кадрах она спрашивает у Кулебы, чем он ее угостит, и отставной министр предлагает ей отведать пряник местного производства.

Сам же Кулеба заявил, что будет есть беляш.

«Это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который в детстве я всегда ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда здесь останавливался», — рассказал экс-министр историю своего знакомства с беляшом.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, заявление об увольнении написал и Кулеба.

Как писало «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, на самом деле покидать свой пост Кулеба не хотел. А, по мнению некоторых депутатов Верховной рады, экс-главу МИД Украины могли заставить написать заявление об уходе.

Ранее стала известна возможная причина увольнения Кулебы.