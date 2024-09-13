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Американский офицер призвал НАТО не играть с огнем после одного заявления Путина

Офицер Дэвис: НАТО играет с огнем, обсуждая разрешение ВСУ бить вглубь России

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Johanna Geron/Reuters

Страны Запада «играют с огнем», обсуждая возможность разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Так отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive прокомментировал слова Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает вариант прямого участия в конфликте на Украине.

Он считает, что Запад «в буквальном смысле играет с огнем, делая такие шаги» в сторону разрешения ВСУ бить вглубь российской территории.

Дэвис предположил, что лидеры западных стран не понимают, что своими действиями они приближают мир к новому этапу боевых действий, который принесет еще большие риски.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Белый дом не стал комментировать слова российского лидера.

Ранее американские чиновники усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России.

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