Снятие ограничений для Украины по ударам дальнобойным оружием вглубь российской территории станет лишь краткосрочным «симптоматическим лечением» ВСУ на фронте и не решит серьезных проблем Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Как следует из текста, возможное решение Запада по снятию ограничений для ударов вглубь России станет поддержкой дорого конфликта на истощение. На данный момент конфликт Москвы и Киева выглядит бесконечным и рискует обостриться из-за наличия ядерного оружия, указывают авторы.

Американские чиновники опасаются, что разрешение бить по российской территории станет лишь «краткосрочным симптоматическим решением» для намного более серьезных проблем, с которыми ВСУ сталкиваются на линии боевого соприкосновения, пишет WSJ.

12 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников.

Он также заявил, что прямое участие Запада меняет суть конфликта на Украине, поэтому Россия будет готова к ответным мерам.

Ранее Пушков задал Британии один вопрос по разрешению ВСУ бить вглубь России.