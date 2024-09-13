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Стармер: по итогам встречи с Байденом ВСУ не разрешат бить вглубь России

ITV: Стармер дал понять, что на встрече в Белом доме не разрешат бить вглубь РФ

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Claudia Greco/Reuters

Соединенные Штаты и Великобритания 13 сентября не планируют разрешать Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает телеканал ITV со ссылкой на главу британского правительства Кира Стармера.

«Он [Стармер] дал понять, что в пятницу во время встречи в Белом доме с президентом [США Джо] Байденом Украине не будет дано разрешение на применение западных ракет для уничтожения баз на территории России», — говорится в материале.

По словам британского премьера, в ходе переговоров стороны согласуют некую стратегию, которая должна определить ответ на вопрос об использовании ракет Storm Shadow для ударов по объектам на территории РФ.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Он предупредил, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующие решения.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.

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