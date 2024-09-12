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Эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине

Политолог Шафир: Трамп смотрит на конфликты как на сделки

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Alex Brandon/AP

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv оценил заявление кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа о намерении быстро завершить конфликт на Украине, сделанное в ходе теледебатов с соперницей от демократов Камалой Харрис.

По мнению эксперта, Трамп демонстрирует свою «репутацию бизнесмена, который смотрит на конфликты как на сделки».

«Его подход к Украине — это попытка развернуть конфликт в новую плоскость. Он призывает к переговорам, возможно, рассчитывая на сделку, где интересы США будут стоять на первом месте, а союзники окажутся разменной монетой», — объяснил Шафир.

Но добавил, что здесь имеются плюсы и для России, поскольку переговоры — это всегда пространство для маневра, где можно искать взаимовыгодные решения. Однако, по его словам, назвать Трампа предсказуемым игроком невозможно.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Трамп заявил по итогам дебатов, что не настроен повторно проводить их, поскольку «победил с большим перевесом». При этом члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата.

Ранее в США обратили внимание на «бессвязность» заявлений Трампа и Харрис по Украине.

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