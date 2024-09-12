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В США рассказали, что не готовы спекулировать о снятии ограничений Украине на удары по РФ

США пока не готовы объявить о снятии ограничений на дальние удары ВСУ вглубь РФ 

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John Hamilton/AP

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель в эфире CNN заявил, что США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Патель подчеркнул, что у него нет объявлений о какой-либо политике, он не собирается спекулировать на данную тему.

Дипломат добавил, что на данный момент позиция американской администрации по этому вопросу не изменилась.

12 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал возможность применения западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации.

Он подчеркнул, что удары оружием Запада по территории РФ будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что разговоры о том, планируют ли США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, говорят о том, что такое решение на самом деле уже принято.

Ранее журналист объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России.

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