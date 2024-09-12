Харрис оторвалась от Трампа по популярности после дебатов

Кандидат на пост президента США Камала Харрис опережает по популярности на общенациональном уровне своего соперника Дональда Трампа после прошедших дебатов. Это следует из опроса Reuters и компании Ipsos.

Согласно результатам исследования, рейтинг Харрис составляет 47%, в то время как рейтинг Трампа – 42%.

Среди избирателей, которые сообщили, что хотя бы что-то слышали о дебатах, 53% сказали, что в них победила Камала Харрис. Позиции, что победил Дональд Трамп придерживаются 24% опрошенных.

Кроме этого, 52% респондентов посчитали, что во время мероприятия Трамп запинался и не выглядел убедительно, в то время как про Харрис так сказали 21% американцев.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее россияне выбрали победителя дебатов Трампа и Харрис.