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Харрис оторвалась от Трампа по популярности после дебатов

Reuters: Харрис увеличила отрыв от Трампа в популярности после дебатов

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Adam Gray/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис опережает по популярности на общенациональном уровне своего соперника Дональда Трампа после прошедших дебатов. Это следует из опроса Reuters и компании Ipsos.

Согласно результатам исследования, рейтинг Харрис составляет 47%, в то время как рейтинг Трампа – 42%.

Среди избирателей, которые сообщили, что хотя бы что-то слышали о дебатах, 53% сказали, что в них победила Камала Харрис. Позиции, что победил Дональд Трамп придерживаются 24% опрошенных.

Кроме этого, 52% респондентов посчитали, что во время мероприятия Трамп запинался и не выглядел убедительно, в то время как про Харрис так сказали 21% американцев.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее россияне выбрали победителя дебатов Трампа и Харрис.

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