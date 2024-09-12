Россияне выбрали победителя дебатов Трампа и Харрис

Более 40% россиян, следивших за предвыборными дебатами в США между экс-президентом Соединенных Штатов и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, заявили, что на мероприятии «победил» Трамп. Об этом свидетельствуют данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«По мнению смотревших дебаты россиян , победителем стал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп: за него проголосовали 42% респондентов, в то время как за победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис отдали голос 22% опрошенных», — говорится в результатах опроса.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом 22% опрошенных не смогли выявить явного победителя американских предвыборных дебатов, а 13% россиян затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос о будущем победителе на американских выборах в США, 47% респондентов сочли, что им станет Трамп, в то время как лишь 27% опрошенных заявили о шансах Харрис на победу. 15% жителей РФ отметили, что шансы обоих кандидатов равны.

Более того, большинство россиян (63%) отдало бы свой голос Трампу, если бы им предоставили такую возможность. Десятая часть проголосовала бы за Харрис, 12% в РФ стали бы голосовать за другого кандидата, а 10% вовсе не пришли бы на выборы.

До этого Трамп заявил, что Харрис проиграла дебаты. По словам экс-президента США, треть американских избирателей даже не понимают позицию Харрис по ряду ключевых вопросов политики США.

Ранее в США обратили внимание на «бессвязность» заявлений Трампа и Харрис по Украине.