Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Джо Байден не позволит Украине бить вглубь России дальнобойным оружием стран Запада. Такую точку зрения он высказал на своем блоге в YouTube.

«Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — заявил Соскин.

Он подчеркнул, что на Западе рухнули иллюзии по поводу способности ВСУ продолжать боевые действия, а на самой Украине недостаточно финансов на выплаты военным.

Соскин считает, что союзники Киева настроились «закрывать лавочку» и садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным «за счет Украины».

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что планы Запада позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием — это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки.

Ранее журналист не исключил конца света после разрешения ВСУ бить вглубь России.