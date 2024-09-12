Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Соединенные Штаты и Британия готовы разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России, несмотря на то, что этот шаг может привести к уничтожению мира. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон планируют «разрешить» эскалацию, в результате которой Европа и весь остальной мир рискуют исчезнуть в огне. Боуз считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не могут признать поражения в прокси-конфликте с Россией, поэтому идут на соответствующий шаг.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что планы Запада позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием — это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.