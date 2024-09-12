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Карякина назначили сенатором от парламента Крыма

Гроссмейстера Карякина назначили сенатором от парламента Крыма

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Гроссмейстер Сергей Карякин назначен сенатором от парламента Республики Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим сенатор от Крыма Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявлял, что для него очень волнительно занять пост сенатора от Крыма в Совете Федерации. 31 мая Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом. 21 марта 2022 года решением комиссии FIDE по этике и дисциплине Карякина отстранили на полгода из-за открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

Ранее Карякин провел в зоне СВО мастер-класс.

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