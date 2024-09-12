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Путин заявил о решимости России в сотрудничестве с Ираном

Путин: Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом заявил, что Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям. Его слова передает РИА Новости.

На встрече президент подчеркнул, что у двух стран есть много важных и интересных тем для сотрудничества.

«Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям», — заявил глава государства.

Также Путин выразил надежду, что пребывание иранского чиновника в Петербурге будет полезным и приятным.

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 12 сентября прошла встреча президента РФ с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. Путин отметил, что Российская Федерация в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности. С 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге проходит встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Ранее Иран прокомментировал информацию о передаче России баллистических ракет.

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