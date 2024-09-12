На Украине рассказали об упущенном шансе во время переговоров в Стамбуле

Во время переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году у Киева была реальная возможность добиться урегулирования конфликта политическим путем. Об этом заявил экс-посол Украины в Соединенных Штатах Александр Чалый, сообщает РИА Новости.

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — заявил один из участников переговоров от украинской стороны в Стамбуле.

Он считает, что возможность дипломатического урегулирования конфликта в ближайшем будущем не просматривается.

1 марта 2024 года газета The Wall Street Journal опубликовала условия мирного соглашения между РФ и Украиной, которое стороны обсуждали в апреле 2022 года в Стамбуле. В том числе в так и не подписанный документ был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва, в свою очередь, обязывалась вывести войска с территорий, взятых под контроль после начала специальной военной операции (СВО).

Тем не менее о судьбе Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в договоре ничего сказано не было. Этот вопрос президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны были обсудить при личной встрече.

Ранее Путин рассказал, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений.