Государства Североатлантического альянса постоянно готовятся к ядерной войне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор Сергей Перминов.

«Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ведению войны с применением ядерного оружия», — подчеркнул он.

По словам Перминова, российское военно-политическое руководство делает все для того, чтобы минимизировать возросшие риски. Он напомнил, что Россия является наиболее сильным государством с точки зрения всех компонентов ядерной триады.

Иллюстрируя слова о подготовке к применению ядерного оружия со стороны Запада, сенатор отметил, что Финляндия недавно разрешила транспортировку и хранение ядерных боеприпасов на своей территории.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием, заявил, что Соединенные Штаты прокладывают путь к третьей мировой войне, нацеливая Украину на усиление атак по простым гражданам России.

Ранее в России заявили о невозможности нанесения ей стратегического поражения.