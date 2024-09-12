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В России заявили о невозможности нанесения ей стратегического поражения

Посол Антонов: США не смогут нанести России стратегическое поражение

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MFA Russia/Global Look Press

Поставленная Соединенными Штатами цель нанесения России стратегического поражения неосуществима. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Таким образом посол прокомментировал заявления американского руководства о возможности снятия ограничений для Украины по нанесению ударов вглубь России.

Антонов отметил, что США «поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта». По его словам, ради передачи Украине больших объемов оружия и боеприпасов американское руководство готово пожертвовать благосостоянием граждан США.

«Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны», — сказал Антонов, отметив, что такие планы неосуществимы.

Посол также отметил, что «лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти».

11 сентября МИД РФ предупредил США о последствиях при снятии ограничений на удары по России. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что США должны прекратить подобные «провокационные вбросы» и воздерживаться от поставок оружия, если они заинтересованы в собственной безопасности.

Ранее Зеленский оценил вероятность снятия ограничений по ударам ВСУ вглубь России.

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