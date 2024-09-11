Депутат Затулин ответил на обвинения со стороны оппозиции Абхазии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что недавно высказанная им позиция относительно отношений РФ и Абхазии была «нервно воспринята» в абхазской оппозиции. Своим мнением он поделился с телеканалом RTVI.

В начале сентября депутат объяснил невыполнением обязательств решение России прекратить соцвыплаты учителям, врачам и сотрудникам силовых структур Абхазии. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что в парламенте республики есть люди, которые стремятся навредить российско-абхазским отношениям.

Затулин отметил, что «активное меньшинство» в абхазском парламенте ведет кампанию против соглашений с Россией, видя в этом ущемление суверенитета республики. Затулин выразил мнение, что активная кампания против сотрудничества с Россией ведется из-за рубежа на зарубежные гранты.

«Я знаю, что мое интервью вам было нервно воспринято в Абхазии», — сообщил он.

По словам Затулина, в ответном заявлении оппозиции критикуется якобы его вмешательство во внутренние дела страны.

До этого стало известно, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что приостановка выплат коснулась врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий.

Заявление Шамбы было сделано после появления в соцсетях протокола с совещания, на котором присутствовали замглавы АП РФ Дмитрий Козак и президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно протоколу, Россия настаивает на снятии ограничений для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости, ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, а также на вступлении в силу соглашения о реализации инвестиционных проектов российскими юрлицами в Абхазии.

Ранее премьер Грузии вновь заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии.