Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии вновь заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии

Кобахидзе заявил о стратегическом терпении вокруг возвращения Абхазии и Осетии

close
100%
Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси придерживается «стратегического терпения» в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии. Его выступление в Берлине по случаю дня независимости Грузии приводит пресс-служба правительства.

По словам Кобахидзе, в результате реализации данной стратегии Грузия станет «единым и целостным государством». В качестве примера он привел Германию, которая десятилетия «терпеливо ждала воссоединения».

«Мы так же придерживаемся политики стратегического терпения, и мы уверены, что наша политика в конце концов осуществит мечту Грузии, мечту грузин, и Грузия станет единым и целостным государством», — заявил премьер-министр.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза (ЕС).

После этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что заявление премьер-министра Грузии связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.

Ранее премьер Грузии высказался о политике республики в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами