Премьер Грузии вновь заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси придерживается «стратегического терпения» в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии. Его выступление в Берлине по случаю дня независимости Грузии приводит пресс-служба правительства.

По словам Кобахидзе, в результате реализации данной стратегии Грузия станет «единым и целостным государством». В качестве примера он привел Германию, которая десятилетия «терпеливо ждала воссоединения».

«Мы так же придерживаемся политики стратегического терпения, и мы уверены, что наша политика в конце концов осуществит мечту Грузии, мечту грузин, и Грузия станет единым и целостным государством», — заявил премьер-министр.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза (ЕС).

После этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что заявление премьер-министра Грузии связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.

Ранее премьер Грузии высказался о политике республики в отношении России.