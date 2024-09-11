Республиканцы остались недовольны выступлением Трампа на дебатах

Члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата на пост президента Дональда Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис. Об этом пишет The Hill со ссылкой на членов политического объединения.

«Мне просто грустно. Она точно знала, где ударить, чтобы вывести его из себя. Просто в целом разочаровывает, что он не ведет себя более сдержанно, как на первых дебатах. Это нехорошо», — сказал анонимный член республиканцев в палате представителей США.

Другой политик заявил, что многие члены партии остались разочарованы, что Трамп «не смог сосредоточиться и нанести удар». Он усомнился, что кандидат на пост президента США выступил хорошо.

«Пока что упущено много возможностей. Это не катастрофично, но и нехорошо», — заявил еще один собеседник The Hill.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.