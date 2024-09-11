Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Республиканцы остались недовольны выступлением Трампа на дебатах

The Hill: в Республиканской партии недовольны выступлением Трампа на дебатах

close
Brian Snyder/Reuters

Члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата на пост президента Дональда Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис. Об этом пишет The Hill со ссылкой на членов политического объединения.

«Мне просто грустно. Она точно знала, где ударить, чтобы вывести его из себя. Просто в целом разочаровывает, что он не ведет себя более сдержанно, как на первых дебатах. Это нехорошо», — сказал анонимный член республиканцев в палате представителей США.

Другой политик заявил, что многие члены партии остались разочарованы, что Трамп «не смог сосредоточиться и нанести удар». Он усомнился, что кандидат на пост президента США выступил хорошо.

«Пока что упущено много возможностей. Это не катастрофично, но и нехорошо», — заявил еще один собеседник The Hill.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами