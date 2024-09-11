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«Полтора часа брани»: эксперты раскрыли победителя дебатов Трампа и Харрис

Американист Дудаков: Трамп и Харрис бранились полтора часа, и никто не победил

По итогам дебатов двух кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис никто из них не одержал уверенной победы, считает политолог-американист Малек Дудаков. Сами дебаты больше походили на брань без очевидного перевеса аргументов одной из сторон, заявил он в беседе с RT.

«Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. <…> Хотя для Камалы Харрис это скорее хорошая новость, потому что все боялись, что она там будет снова ошибаться, оговариваться, что у нее будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось», — объяснил эксперт.

Таким образом, Камала Харрис ожидания сумела превзойти, так как не произошло ожидаемого обрушения президентской кампании. По этой причине Трампу не удалось добиться уверенной победы — он выступил так, как обычно, без видимых прорывов, отметил Дудаков.

Как дебаты и их нейтральный исход скажутся на президентской гонке пока неясно, хотя в целом в последнее время рейтинги главной соперницы Трампа проседают, ее преимущество сокращается, однако она все еще движется наравне с ним.

Ничья в дебатах — это достижение предвыборного штаба Харрис, так как это одно из немногих ее выступлений, которые обошлись без неловкости, заключил американист.

Напомним, накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.

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