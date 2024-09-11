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Посольство РФ раскрыло, без чего нельзя выстроить отношения с США

Посольство РФ: уважение к общей истории является основой для отношений с США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Уважение к общим страницам истории России и Соединенных Штатов стало базой для гармоничного развития взаимоотношений Москвы и Вашингтона сегодня. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, который посвящен 212-й годовщине основания бывшего русского поселения Форт-Росс в штате Калифорния.

«Уважение к памяти об общих страницах истории России и США – фундамент, без которого сложно выстраивать атмосферу доверия и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжает поддерживать проекты по сохранению и восстановлению российского культурного наследия в Соединенных Штатах. К примеру, несколько лет назад российской дипмиссии во взаимодействии с властями Калифорнии удалось облагородить захоронения и установить поклонный крест с памятной надписью в Форт-Россе.

До этого председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

Ранее было названо условие для диалога с США по контролю над вооружениями.

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