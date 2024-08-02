Названо условие для диалога с США по контролю над вооружениями

Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает РИА Новости.

«Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», — заявил дипломат.

По его словам, американским чиновникам пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с Москвой и одновременно пытаться нанести России «стратегическое поражение» не получится.

Накануне помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что в Вашингтоне считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут.

До этого неназванный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

30 июля портал Defense News со ссылкой на отчет комиссии конгресса США написал, что Вашингтон не готов вести крупномасштабную войну. По мнению автора материала, в последний раз Штаты былии готовы к конфликту подобного рода во времена холодной войны, 35 лет назад.

Ранее Путин предостерег США от размещения ракет на территории Германии.