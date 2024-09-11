Запад заставляет Украину задуматься о «плане Б» в конфликте с Россией

США и другие союзники Украины хотят, чтобы Киев «задумался» о «плане Б» на следующий год ведения боевых действий, Запад желает добиться от Украины «реалистичных целей» в рамках конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Украину заставляют задуматься о плане Б для войны с Россией. По мере продвижения России западные официальные лица хотят, чтобы Киев сформулировал реалистичные цели войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на данном этапе боевых действий на фронте США и европейские страны подталкивают Киев к разработке «реального плана» действий, которые он может осуществить в следующем году конфликта.

Как пишет газета, европейские дипломаты сообщают, что Украине «нужно быть более реалистичной в своих военных целях». Это может помочь западным чиновникам «отстаивать перед своими избирателями необходимость поставок оружия и помощи в страну».

До этого американский аналитик Джон Миршаймер заявил, что конфликт на Украине можно разрешить лишь на поле боя, ВСУ могут потерпеть поражение.

Ранее в США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР.