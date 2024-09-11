В США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР

Проблемы ВСУ на Покровском направлении стали «пугающими», украинские военнослужащие в течение августа отступали в этой части фронта более чем на милю в день. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Проблемы для Украины пугающие. Временами в августе ее войска отступали более чем на милю в день», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что между линией фронта и городом сохраняются две плотные линии украинских укреплений с противотанковыми рвами для замедления продвижения российской техники и десятками кольцевых траншей для защиты пехотных и минометных подразделений.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте.

Ранее военный эксперт раскрыл подробности ситуации в зоне СВО и под Курском.