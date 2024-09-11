Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мира на Украине говорит о том, что Германия не собирается «на 100%» поддерживать Киев на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Германия в переговорах будет не на 100% на стороне Украины», — подчеркнул он.

По словам депутата, в Германии боятся того, что украинцы хлынут в ФРГ в случае краха властей Украины.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Турции рассказали, при каких обстоятельствах Киев пойдет на переговоры с РФ.