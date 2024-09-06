В Турции рассказали, при каких обстоятельствах Киев пойдет на переговоры с РФ

Украинские власти согласятся на переговоры с Россией только при наличии разрешения от западных стран. Об этом заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер, слова которого передает РИА Новости.

«Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому или не разрешает это сделать Киеву», — сказал он.

Он заявил, что для начала нужно дождаться результатов выборов Соединенных Штатов. По его мнению, вариант с проведением переговоров в Стамбуле является невозможным на данный момент.

Накануне турецкий политолог и аналитик Энгин Озер сказал, что президент России Владимир Путин послал Западу четкий сигнал о готовности к переговорам по Украине.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России «обязательно» должны присутствовать на втором «саммите мира», поскольку без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.