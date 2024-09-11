Стало известно, где может пройти второй раунд дебатов Трампа и Харрис

Американский телеканал Fox News предложил провести следующие дебаты кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Fox News предлагает (проведение. – прим. ред.) второго раунда дебатов», — говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что телеканал уже направил соответствующие документы с предложениями предвыборным штабам двух кандидатов на пост главы государства.

До этого американский журналист Бен Шапиро в эфире своего шоу заявил, что модераторы американского телеканала ABC, который провел дебаты, открыто поддерживали Харрис во время ее выступлений.

По словам журналиста, Дэвид Муэр и Линдси Дэвис активно принимали участие в дебатах Трампа и Харрис. По мнению Шапиро, состоявшиеся дебаты ясно продемонстрировали, что крупнейшие телеканалы в США окончательно приняли решение о поддержке кандидата от демократов.

Ранее Трамп прокомментировал прошедшие дебаты с Харрис.