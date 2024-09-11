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Трамп прокомментировал прошедшие дебаты с Харрис

Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за его политическую карьеру

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис назвал их лучшими в своей политической карьере, поскольку на мероприятии участвовали «трое против одного», республиканец имел в виду помощь Харрис со стороны модераторов. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!» — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

До этого американский журналист Бен Шапиро заявил, что модераторы американского телеканала ABC, который провел дебаты Трампа и Харрис, открыто поддерживали кандидата от демократов во время ее выступлений.

По словам журналиста, Дэвид Муэр и Линдси Дэвис активно принимали участие в дебатах Трампа и Харрис. По мнению Шапиро, состоявшиеся дебаты ясно продемонстрировали, что крупнейшие телеканалы в США окончательно приняли решение о поддержке кандидата от демократов.

Ранее Харрис пообещала улучшить армию США.

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