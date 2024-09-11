Конфликт на Украине можно разрешить лишь на поле боя, ВСУ могут потерпеть поражение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye.

«Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — подчеркнул он.

По словам аналитика, «единственным» фактором, способным изменить ход СВО, станет поражение украинской армии на поле боя.

До этого американская газета The New York Times сообщала, что проблемы ВСУ на Покровском направлении стали «пугающими», украинские военнослужащие в течение августа отступали в этой части фронте более чем на милю в день.

Ранее военный эксперт раскрыл подробности ситуации в зоне СВО и под Курском.