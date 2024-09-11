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Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского для мира на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп на дебатах со своим оппонентом кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что организует переговоры России и Украины и «сведет» президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Трансляция дебатов шла на телеканале ABC.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — подчеркнул он.

Также в рамках дебатов кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

На прошлой неделе Трамп отметил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

По словам республиканца, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. Также он отметил, что у него имеется «если не план, то идея» по Китаю.

Ранее журналист сообщал, что Трамп может получить поддержку американцев на большую войну с Россией.

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