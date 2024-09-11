Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Экс-президент США и кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп на дебатах со своим оппонентом кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что организует переговоры России и Украины и «сведет» президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Трансляция дебатов шла на телеканале ABC.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — подчеркнул он.

Также в рамках дебатов кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

На прошлой неделе Трамп отметил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

По словам республиканца, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. Также он отметил, что у него имеется «если не план, то идея» по Китаю.

Ранее журналист сообщал, что Трамп может получить поддержку американцев на большую войну с Россией.