Россия оценила движение в вопросе возвращения своей собственности в Иерусалиме

Москва приветствует настроения возобновить работу по возвращению России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Мы действительно в постоянном контакте с израильскими коллегами, с членами рабочей группы», — цитирует его ТАСС.

Богданов выразил надежду, что заседание состоится в ближайшее время, и будет движение в направлении возвращения российской собственности.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин обращался к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать РФ Александровское подворье. В июне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме должен завершиться в «обозримом будущем».

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Землю, на которой оно находится, приобрел Александр III в 1859 году. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Ранее Лавров пошутил про финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком», говоря о решении вопроса по передаче России подворья в Иерусалиме.