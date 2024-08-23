Евросоюз признал, что является частью конфликта на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель публично признал, что европейский союз (ЕС) является частью конфликта на Украине. Об это сообщает РИА Новости.

«Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — заявил он.

21 августа Боррель заявил, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям.

13 августа Боррель в ходе разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Киева в контексте атаки ВСУ на Курскую область. После этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что глава евродипломатии причислил себя к лагерю террористов после слов о поддержке действий ВСУ в приграничном регионе РФ.

Ранее в Госдуме оценили слова Борреля о снятии запрета для ударов по России ради мира.