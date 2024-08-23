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Евросоюз признал, что является частью конфликта на Украине

Боррель признал, что ЕС является частью конфликта на Украине

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель публично признал, что европейский союз (ЕС) является частью конфликта на Украине. Об это сообщает РИА Новости.

«Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — заявил он.

21 августа Боррель заявил, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям.

13 августа Боррель в ходе разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Киева в контексте атаки ВСУ на Курскую область. После этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что глава евродипломатии причислил себя к лагерю террористов после слов о поддержке действий ВСУ в приграничном регионе РФ.

Ранее в Госдуме оценили слова Борреля о снятии запрета для ударов по России ради мира.

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