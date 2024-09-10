Президент Украины Владимир Зеленский не может отдать приказ ВСУ об отступлении из Курской области, поскольку на Западе воспримут такой шаг как провал. Об этом пишет аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative.

По мнению автора, одной из задач Киева является манипуляция мнением на Западе, и уход из российского региона не получится представить иначе, как провал. Епископос полагает, что именно поэтому власти Украины направляют в Курскую область новые части ВСУ, несмотря на продвижение ВС РФ в Донбассе.

Несмотря на все усилия, войска Украины не смогут удерживать территории в Курской области, считает эксперт.

«Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении», — говорится в тексте.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее в США предупредили Зеленского о последствиях провала ВСУ под Курском.