Провал атаки ВСУ на Курскую область может вылиться в серьезное недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского на Украине, в стране уже многие крайне разочарованы его шагами во время контрнаступления в прошлом году и провала на фронте зимой 2023 и 2024 годов. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Если вторжение в Курск станет дорогостоящей оккупацией, а истощенные защитники Донецка Украины потеряют еще больше ключевых городов, это может стать третьим ударом Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что первые два «удара» по позициям Зеленского состояли в провале летнего контрнаступления 2023 года, а также неудачной кампанией зимы 2023-2024 гг. с потерей ВСУ Авдеевки.

Как пишет издание, многие жители Украины связывают упомянутые провалы Киева с именем президента страны, в связи с чем «украинский гнев на Зеленского рискует стать критическим».

До этого глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее российский боец уничтожил украинскую БМП канистрой с бензином.