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Украинский политолог заявил о смене строя на Украине

NZZ: олигархия на Украине сменилась постфеодальной системой

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Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сменил олигархию, которая ранее царила на Украине, на феодальную систему, где вся власть концентрируется в президентском офисе. Об этом заявил украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Игорь Рейтерович считает, что сегодня действует постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии: «Двор (офис Зеленского. — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — цитирует издание слова политолога.

Он считает, что самостоятельной единицей и вторым человеком на Украине стал руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого полностью не контролирует даже Зеленский. Советники лидера страны теперь имеют теневое влияние на суды и борьбу с коррупцией, что представляет большую угрозу для Украины, отмечается в статье.

«Политическая система Украины зашла в тупик», — подчеркнули авторы материала.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли цель кадровых перестановок Зеленского.

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