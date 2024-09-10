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Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях по Крымскому мосту

Конгрессмены США одобрили законопроект о санкциях по Крымскому мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста или дублирующего его тоннеля. Сообщение об этом было размещено на официальной странице палаты представителей в социальной сети X.

Инициатором законопроекта стал конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс.

Законопроект требует от администрации США ввести санкции в отношении любого лица, участвующего в строительстве, ремонте или ином техническом обслуживании Крымского моста или тоннеля, который в дальнейшем может быть создан в качестве его альтернативы.

После того, как законопроект был одобрен палатой представителей, он поступит на рассмотрение сената США.

10 сентября бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что антироссийские санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей. По его словам, ограничительные меры лишь привели к развороту Москвы в сторону Пекина, Тегерана и Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ вызвали дефицит морепродуктов в США и Европе.

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