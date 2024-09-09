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Во Вьетнаме оценили сотрудничество с российскими законодателями

Спикер парламента Вьетнама Ман: парламентское сотрудничество укрепит связи с РФ

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Depositphotos

Парламентское сотрудничество РФ и Вьетнама содействует углублению связей двух государств и их всеобъемлющего партнерства. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель парламента Вьетнама Чан Тхань Ман.

«Я надеюсь, что мой визит в Российскую Федерацию в этот раз продолжит консолидировать и укреплять взаимопонимание и политическое доверие между двумя странами», — подчеркнул он.

Чан Тхань Ман добавил, что визит поможет углубить взаимодействие Национальным собранием Вьетнама и Федеральным собранием РФ.
Это, по мысли вьетнамского политика, окажет содействие всеобъемлющего партнерства России и Вьетнама.

8 сентября Чан Тхань Ман прибыл в Москву с официальным визитом. Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.

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