Политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом

России важно укреплять партнерские отношения с Вьетнамом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил политолог Сергей Станкевич. По его словам, необходимо создавать общие образовательные, культурные и спортивные проекты, совместно открывать университеты.

«Вьетнам нас интересует, это исторические связи. Недавно были переговоры, и за ними должна пойти торговля. Потому что сейчас Вьетнам имеет довольно маленький оборот с Россией», — сказал Станкевич.

Что касается спорта, по его словам, Россия и Вьетнам динамично развивают диалог и практическое сотрудничество.

В июне Россия и Вьетнам договорились развивать экономическое сотрудничество. Целью является расширение торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей.

В совместно заявлении сказано, что стороны планируют создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей, сверяясь при этом с международным правом и национальным законодательством двух государств. Это необходимо для наращивания товарооборота.

5 сентября в Ханое прошел товарищеский футбольный матч сборных России и Вьетнама, который завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее на Западе обеспокоились разворотом Азии в сторону России.