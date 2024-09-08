Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты ВСУ на территории Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии. В беседе с YouTube-каналом Dialouge Works он указал, что украинцы теряют стратегические резервы.

Риттер назвал Владимира Зеленского «отчаянным человеком», который действует по наводке Запада. По его словам, наступление ВСУ в Курской области идет не по плану, так как Киев теряет там стратегические резервы. В то же время он уточнил, что обрушение украинских сил в российском регионе не произойдет одномоментно, так как ВС РФ действуют аккуратно и берегут личный состав.

Экс-разведчик также отметил, что Украина терпит поражение в Донецкой народной республике.

«Тем временем в ДНР их фронт практически рухнул. Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны», — заявил Риттер.

До этого он высказал мнение, что политика накачивания Украины оружием провалилась и Западу не удастся нанести России стратегическое поражение. По его словам, Украина рискует стать единственной по-настоящему проигравшей стороной в этом конфликте. Риттер пояснил, что, по его мнению, после завершения боевых действий у украинцев «может не быть Одессы, Харькова, Киева».

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