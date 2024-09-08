Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риттер заявил, что два фронта ВСУ находятся в критическом состоянии

Экс-разведчик Риттер: фронты ВСУ под Курском и в ДНР в критическом состоянии

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты ВСУ на территории Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии. В беседе с YouTube-каналом Dialouge Works он указал, что украинцы теряют стратегические резервы.

Риттер назвал Владимира Зеленского «отчаянным человеком», который действует по наводке Запада. По его словам, наступление ВСУ в Курской области идет не по плану, так как Киев теряет там стратегические резервы. В то же время он уточнил, что обрушение украинских сил в российском регионе не произойдет одномоментно, так как ВС РФ действуют аккуратно и берегут личный состав.

Экс-разведчик также отметил, что Украина терпит поражение в Донецкой народной республике.

«Тем временем в ДНР их фронт практически рухнул. Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны», — заявил Риттер.

До этого он высказал мнение, что политика накачивания Украины оружием провалилась и Западу не удастся нанести России стратегическое поражение. По его словам, Украина рискует стать единственной по-настоящему проигравшей стороной в этом конфликте. Риттер пояснил, что, по его мнению, после завершения боевых действий у украинцев «может не быть Одессы, Харькова, Киева».

Ранее Сырский раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами