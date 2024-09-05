Сырский раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева «якобы не дали» российской армии действовать. Его слова приводит CNN.

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — сказал Сырский.

По его словам, нападением на российский регион ВСУ не позволили России использовать Курскую область как плацдарм для наступления, и якобы отвлекли часть сил с других направлений. Кроме того, отметил Сырский, украинская армия создала «зону безопасности», чтобы не допустить обстрелов через границу.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский сделал признание о вторжении ВСУ в Курскую область.