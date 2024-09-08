На Западе раскрыли цель кадровых перестановок Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, реализуя кадровые перестановки в кабинете министров страны, пытается сконцентрировать власть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты обратили внимание, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время работы дипломатом в Анкаре и Варшаве смог наладить тесные контакты в странах НАТО. При этом сейчас, как считают авторы материала, его главным преимуществом является «близость к центру силы страны военного времени».

Также агентство отметило, что Сибига два года работал в офисе президента Украины под руководством его главы Андрея Ермака. По мнению авторов, такое усиление власти вызвало обеспокоенность западных партнеров Киева.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и Минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским.