Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли цель кадровых перестановок Зеленского

Bloomberg: Зеленский кадровыми перестановками пытается сконцентрировать власть

close
Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, реализуя кадровые перестановки в кабинете министров страны, пытается сконцентрировать власть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты обратили внимание, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время работы дипломатом в Анкаре и Варшаве смог наладить тесные контакты в странах НАТО. При этом сейчас, как считают авторы материала, его главным преимуществом является «близость к центру силы страны военного времени».

Также агентство отметило, что Сибига два года работал в офисе президента Украины под руководством его главы Андрея Ермака. По мнению авторов, такое усиление власти вызвало обеспокоенность западных партнеров Киева.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и Минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами