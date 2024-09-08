Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США призвали пересмотреть политику в отношении НАТО

AT: конфликт на Украине и расширение НАТО ослабили США в борьбе с Китаем

close
Yves Herman/Reuters

Политика Соединенных Штатов, направленная на расширение НАТО и поддержку конфликта на Украине, ослабляет Вашингтон и подрывает его интересы в других частях света. Об этом пишет Asia Times.

Автор материала задается вопросом, почему «столько миллиардов долларов и десятки тысяч единиц современного оружия были растрачены в крестовом походе НАТО по расширению границ».

Как следует из текста, конфликт на Украине ослабил США, «опустошив казну и арсеналы», также подорвав интересы страны в других частях света. Речь идет в первую очередь о Тихом океане, «где Китай теперь бросает вызов Тайваню, Филиппинам и Японии».

«Но вовлечено еще больше, и это включает в себя само НАТО. НАТО — это главный оборонительный альянс, созданный в 1949 году для защиты от распространения коммунизма в Восточной и Западной Европе. Несмотря на крах, или, лучше сказать, не обращая внимания на крах вместо того, чтобы распасться (как это сделала Организация Варшавского договора), НАТО приняло политику расширения», — говорится в тексте.

Расширение НАТО и агрессивная позиция по отношению к России несет большие риски для США, поэтому «пришло время пересмотреть поддержку Америкой расширения НАТО», пишет AT.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что обещание Украине по членству в НАТО со стороны стран – членов Североатлантического альянса «вбивает клин» в мирное урегулирование конфликта.

Ранее в США заявили, что «русские нажали педаль газа» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами