В США заявили, что «русские нажали педаль газа» на Украине

Вторжение Украины на территорию Курской области не достигло своей главной цели по отвлечению российских войск от линии фронта в ДНР и рискует обернуться для Киева провалом на фоне продолжающегося наступления ВС РФ. Об этом пишет The Hill со ссылкой на экспертов.

Так, бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб заявил, что операция под Курском для ВСУ «похоже, что она движется к провалу».

«Русские не отвлекли значительное количество сил от линии фронта на Украине, если уж на то пошло, они нажали на педаль газа. Кажется, существует большой скептицизм относительно того, чего достигнет это вторжение, и я думаю, растут опасения, что это была ошибка», — заявил эксперт.

В свою очередь Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди считает, что исход конфликта будет определяться в первую очередь тем, что произойдет на Украине, а не под Курском.

«Действительно, этот краткосрочный украинский успех в конечном итоге может рассматриваться как стратегическая ошибка, если он ослабил оборону Украины на востоке и позволил России добиться там более быстрых успехов», — заявил Уолт.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Ранее британский аналитик предрек потерю Украиной пяти городов в ДНР.