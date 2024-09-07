В США недовольны безумной политикой властей Украины и украинского лидера Владимира Зеленского, его могут отправить в отставку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«В министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», — подчеркнул журналист.

По мнению Хинкла, украинское правительство «делает безумные вещи», считая, что может действовать без каких-либо последствий. Однако РФ на фоне украинской агрессии ВСУ на территорию Курской области ударила по Полтаве, где располагался учебный центр ВСУ. Удар последовал, по мысли журналиста, ввиду того, что Украина пересекла красные линии России.

До этого он заявлял, что в США заранее были осведомлены о предстоящих перестановках в украинском кабмине, которые произошли в начале сентября, Вашингтон мог надавить на Киев в этом вопросе.

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