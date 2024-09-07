В Британии объяснили кадровые перестановки на Украине

Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что на Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Владимира Зеленского. По его мнению, это не последние перестановки. «Мы движемся к концу», — добавил британец.

Меркурис считает, что чем хуже будет ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие местные чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров ответил на вопрос о перестановках в правительстве Украины.