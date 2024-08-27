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Трамп: российская армия отлично умеет воевать зимой

Трамп заявил, что российская армия отлично умеет вести боевые действия зимой

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Tom Brenner/Reuters

Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану заявил претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп.

«Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — заявил он.

По подсчетам политика, Киев получил от Вашингтона помощь уже примерно на $250 млрд. Вместе с тем республиканец отметил, что на Украине «традиционно был очень высокий уровень коррупции».

В июне Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт.

Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее стало известно, как Путин «играл на самолюбии и неуверенности» Трампа.

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