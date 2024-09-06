В Кремле рассказали о совещании по миграции с участием Путина

Кремль позже сообщит, когда президент России Владимир Путин проведет совещание по миграционной политике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы скажем, когда оно будет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, конкретных сроков проведения этого совещания пока нет.

Изначально оно планировалось еще в июне, но из-за загруженного графика Путина оно было перенесено.

На этой неделе глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что Россия должна быть открыта для мигрантов, в ней может проживать гораздо больше людей, однако правила пребывания в стране должны быть довольно жесткими.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями. Спикер Госдумы пояснил, что необходимо сделать так, чтобы рабочие из стран бывшего Союза помогали экономике России, соблюдая при этом законодательство и традиции страны.

Ранее Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию.